Uluslararası Enerji Ajansı'ndan uyarı: Petrol piyasası 'kırmızı bölgeye' girebilir

Birol, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’ta yaptığı konuşmada, “Temmuz veya ağustos ayında arz konusunda kırmızı bölgeye girebiliriz. Eğer savaş durumunda iyileşme görmezsek ciddi riskler oluşabilir.” dedi.

İran, şubat sonunda ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı üzerinden tanker geçişlerini fiilen durdurmuştu. Bu durum petrol ve doğal gaz sevkiyatını sekteye uğratırken enerji fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Birol, savaş öncesinde piyasadaki petrol fazlasının ilk şoku hafiflettiğini ancak “stokların erimeye başladığını” söyledi.

UEA Başkanı, üretim ve rafineri kapasitesinin savaş öncesi seviyelere dönmesinin “çok uzun zaman alacağını” da vurguladı. Birol daha önce de, hükümetlerin stratejik rezervlerinden piyasaya petrol sürmesine rağmen ticari petrol stoklarının “çok hızlı” düştüğünü açıklamıştı.

Ulaslararası Enerji Ajansı, üye 32 ülkenin acil durum rezervlerinden toplam 426 milyon varillik petrol kullanımını koordine ettiğini, bunun yaklaşık 164 milyon varillik kısmının piyasaya sürüldüğünü açıkladı. 8 Nisan’da ilan edilen ateşkes çatışmaları durdurmuş olsa da kalıcı barış için yürütülen müzakereler henüz sonuç vermedi. Süregelen belirsizlik küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırıyor.