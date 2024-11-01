Uluslararası Finans Kurumu'ndan Türkiye'ye rekor yatırım

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Bölgesel Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou, 2024 mali yılında Türkiye'deki faaliyetlerinde rekora imza attıklarını açıkladı.



Kuruluş, 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 arasındaki mali yılında Türkiye için 3,6 milyar dolarlık finansmanı devreye soktu.



Cheikhrouhou, Türkiye'nin Hindistan ve Brezilya'dan sonra IFC'nin özel sektörle birlikte faaliyet gösterdiği en büyük üçüncü ülke konumunu teyit ettiğini söyledi.



Son birkaç yıldır uluslararası yatırımcıların OECD ülkelerine yöneldiğini gördüklerini belirten Cheikhrouhou, "Bunun önemli bir kısmını Türkiye'ye çekmek istiyoruz." dedi.



Cheikhrouhou, deprem sonrası Türkiye'deki beş farklı banka aracılığıyla depremden etkilenen illerdeki KOBİ'lere 530 milyon dolar sağladıklarını aktardı.



Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cheikhrouhou, "Ben ve kurumum, Türk özel sektörünün dayanıklılığına büyük hayranlık duyuyoruz. Özel sektör, Türk ekonomisinin gerçekten de önemli bir lokomotifi." şeklinde konuştu.