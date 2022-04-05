Uluslararası yatırımcılardan atıştırmalık markası Züber'e yatırım

Yerli girişim sermayesi şirketi Turkven, yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e (Alterna Gıda) yatırım yaptı. Züber'in kurucu ortakları Nailcan Kurt, Raşit Müftüoğlu ve Murathan Kurt, yeni yatırım ve ortaklıkla beraber markanın hızlı büyümesini desteklemek ve küresel ayak izini genişletmek istiyor. İşlem, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacak.



Faaliyetlerine 2017'de başlayan Alterna Gıda, doğal ve besleyici bileşenlerden oluşan yeni nesil atıştırmalık markası Züber'i kısa sürede Türkiye'de sağlıklı atıştırmalık segmentinde üst noktalara taşıdı. 30 bini aşkın satış noktasında, geçen iki yılda yüzde 700'ün üzerinde büyüme kaydedildi.



GLOBAL PAZAR HEDEFİ



Züber Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nailcan Kurt, "Turkven ortaklığı, küresel sermayenin önemli yatırımcıları tarafından şirketimizin başarısının tescil edilmesi anlamına geliyor. Ülkemizde üretilen doğal ürünlerin üstünlüğünü kullanarak dünya çapında bir FMCG (Fast Moving Consumer Goods) markası olmayı hedefliyoruz.

Stratejimizin merkezinde; ülkemizde yetişen kaliteli ve doğal hammaddeleri yenilikçi formüllerle şekillendirdiğimiz Züber markasıyla global pazarlarda da güçlü bir oyuncu haline gelmek yer alıyor" diye konuştu.

"GENÇ VE YARATICI BİR MARKA"



Turkven'in üst düzey yöneticilerinden Selin Dilmener Göral ise, "Sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenmenin önemi konusundaki tüketici farkındalığı hızlanarak artıyor. Bunu ülkemizde de gözlemlemeye başladık.

Züber'in, Türk tüketicisi gözünde kazandığı güven ve kalite algısını birçok pazar araştırmasında da teyit ettikten sonra, bu ekibin ve yarattığı markanın başarısını global mecralara taşıması motivasyonuyla yola çıktık" dedi.