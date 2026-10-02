Unico Sigorta'dan bloke açıklaması: Faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş'in imzasıyla dağıtım yerlerine iletilen kurul kararı tebliğine göre, Unico Sigorta 'nın üye kuruluşlardaki tüm parasal varlıklarının (10 ve 11 Hesap Grubu) POS tahsilatlarını ve iade işlemlerini engellemeyecek şekilde kurum lehine bloke edilmesine, internet bankacılığı aracılığıyla para transferi yetkilerinin meblağ, banka , finansal kuruşu ve konudan bağımsız olarak tümüyle kaldırılmasına (şirketin kendi hesapları arası işlemleri hariç) karar verildi.

Karar Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanlığı'na gönderildi.

UNICO SİGORTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Unico Sigorta , konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

01.10.2026 tarihinde SEDDK tarafından tebliğ edilen Unico Sigorta AŞ’nin 5684 Sigortacılık Kanunu'nun (Kanun) 9'uncu maddesi ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 19'uncu maddesi kapsamında “Şirketiniz nezdinde Kurumumuzdan izin alınmaksızın gerçekleştirilen dolaylı hisse devirlerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hükümsüz olduğundan pay defterlerinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması amacıyla Şirketimize bildirimde bulunularak bazı tedbirlerin konulduğu” bildirilmiştir.



Söz konusu tedbirin dayanağı “Şirketimiz hâkim hissedarı Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ’nin

sahibi olan Heksagon Danışmanlık ve Ticaret AŞ’nin hisselerini Hexagon Advisory LLC’ye gerçekleştirdiği grup içi devir işleminin dolaylı hisse devri olarak nitelendirilmesi ve kurumdan işlemle ilgili izin alınmaması” şeklinde tebliğ edilmiştir.

İlgili tedbire istinaden tüm sermayedarlarımız bilgilendirilmiş olup, süreç tarafımızca da hassasiyetle takip edilmektedir.



Şirketimiz tüm sigortacılık faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca, Şirketimize ait tüm finansal sonuçlarımız, bağımsız denetim raporlarımız ve kredi derecelendirme sonuçlarımız şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bu bilgilere; www.unicosigorta.com.tr, www.tsb.org.tr, www.jcrer.com.tr/tr adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kamu otoritesi tarafından Şirketimize gönderilen yazının konusu sigortacılık faaliyetlerimiz ve son dönemde kamuoyundaki gelişmelerle ilgili değildir. Talep edilen işlem düzeltmesi gün içinde tamamlanması beklenmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.