UniCredit, Commerzbank'taki payını artırdı

Yapılan bir açıklamaya göre, UniCredit, Commerzbank'ın yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden türev ürünleri hisselere dönüştürerek Alman bankasındaki hisse senedi varlığını ikiye katladı. UniCredit ayrıca yüzde 9'luk başka türev ürünleri de elinde bulunduruyor.



UniCredit, Commerzbank'taki en büyük özel yatırımcı olarak ilk kez Eylül ayında ortaya çıkmış ve tam devralma planlarına Almanya'dan sert bir muhalefetle karşılaşmıştı.

