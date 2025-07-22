Universal Music halka açılacak

Dünyanın en büyük plak şirketi Universal Music Group, gizlice ABD'de halka arz başvurusunda bulunduğunu açıkladı.



Halen hisseleri Hollanda'da işlem gören Universal Music, ABD halka arzının büyüklüğünü veya ne kadar para toplamayı planladığını açıklamadı. LSEG verilerine göre şirket, Pazartesi günkü Hollanda borsasındaki kapanış fiyatına göre yaklaşık 49,65 milyar euro değerindeydi.

