Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı

Uzmanlar, öğrencilerin beğendikleri evler için emlakçılarla görüşmenin ardından mağdur olmamak için sözleşme yapmalarını, sözleşme imzalanırken emlakçının noterden Kira Yetkisi Sözleşmesi olması gerektiğini, eğer emlakçının bu sözleşmesi yok ise ev sahibi ile sözleşme yapmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.

Okullarına yeni başlayacak üniversite öğrencileri, okul kayıt işlemlerini tamamlamasın ardından barınma için yer telaşına düştü. Bazı öğrenciler devlet ve özel yurtlarda kalmayı bazı öğrenciler ise evlerde kalmayı tercih ediyor.

Altınay, "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan emlak ofislerinden yapacakları kiralamalarda; kira kontratları, kiralayan kişi, kiraya veren ev sahibi, kefili ile birlikte kontrat düzenlenir. Tahliye taahhütnamesi alınır. Onun haricinde de ilk ayı peşin ödemek kaydıyla 11 aylık da senet düzenlenir. Öğrencilerimiz buna uysunlar. Vatandaşlarımızdan bazı ev sahipleri, memur kefil, esnaf kefil veya tanıdık birilerinin olmasını özellikle şart koşuyorlar. Kendilerine uygun kimler varsa, eşitlik ilkesine uygun olarak bir kefille sözleşmelerini yapabilirler." dedi.



"EVİ BOŞALTMA TALEBİNDE BULUNAMAZ"



Öğrencilerin kira sözleşmesini yapmasının ardından emlakçı ve ev sahibi tarafından evlerinden çıkarma talebi ile gelemeyeceklerini hatırlatan Altınay, “1 yıllık sözleşme yapılır. 1 yıllık yapılan sözleşmeden sonra taraflar 11. ayın dolumunda eğer noterden ihtarname çekmezler ise otomatik olarak kontrat kendisini 1 yıl daha yenilemiş olur. Ev sahibi gelir, hem öğrencilere hem de kiracılara evimi boşalt, 'memur kefil getirmedin, bize uyan şartlarda bir kefil getirmedin.' diye boşaltma talebinde bulunamaz.

Herhangi bir sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için hem emlakçılar odası olarak hem de ticaret il müdürlükleri olarak gereken neyse yapılır." şeklinde konuştu.



ÖĞRENCİLERİN, EV KİRALARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER



Öğrencilerin, sözleşme yaparken dikkat etmesi gereken hususları da aktaran Altınay, “Öğrencilerin evi kiralarken birinci dikkat edecekleri; evin kendilerine uygun olup olmadığına bakacaklar. Evi beğendilerse mutlaka sözleşme yaparken emlakçıda Kira Yetkisi Sözleşmesi, yok ise mal sahibini çağırıp mutlaka imzasını kendisine attırmaları gerekir.

Mal sahipleri imzaladıktan sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaparlar.

Öğrenciler; elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini de bu şekilde yapmış olurlar. Özellikle tutacakları yerlerde binadaki güvenlik ortamı öğrencilerimize uygun mu değil mi onlara da dikkat ederlerse kendileri için daha iyi olacaktır." diye konuştu.