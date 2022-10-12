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Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman? Ulaşım desteği ne kadar olacak? (2022 üniversite ulaşım desteği başvuruları)

Üniversite ulaşım desteği başvuruları için ayrıntılar merak ediliyor. 10 Ekim'de yapılan Kabine Toplantısının ardından, ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi. Peki, üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman? Ulaşım desteği ne kadar olacak?

Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman? Ulaşım desteği ne kadar olacak? (2022 üniversite ulaşım desteği başvuruları)

Üniversite ulaşım desteği başvuruları için bekleyiş sürüyor. Ailelerinden uzakta eğitim gören ve aileleriyle görüşebilmek için ulaşım desteği alacak öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve destek ücreti miktarını merak ediyor. Peki, üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman? Ulaşım desteği ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULAŞIM DESTEĞİ' AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi şöyle verdi:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman? Ulaşım desteği ne kadar olacak? (2022 üniversite ulaşım desteği başvuruları) - 1

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite ulaşım desteği başvurularıyla ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Başvuruların detayları açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

150 bin üniversite öğrencisine sağlanacağı açıklanan ulaşım desteği yardımı için henüz miktar açıklanmadı.

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