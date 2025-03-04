Ünlü bankadan büyük hata: Yanlışlıkla 6 milyar dolar transfer ettiler

ABD merkezli banka Citigroup'un bir çalışanı yanlışlıkla müşterinin hesabına 6 milyar dolar transfer etti.



Banka çalışanı, hesap numarasını kopyalayıp yanlışlıkla gönderilecek tutar alanına yapıştırdı. Söz konusu hata, bir sonraki iş gününde tespit edildi.



Bankadan yapılan açıklamada, girdi hatasının tespit edilip düzeltildiği, bunun bankaya veya müşteriye hiçbir etkisi olmadığı bildirildi.



Financial Times, geçen hafta Citigroup'un bir müşterisinin hesabına 280 trilyon dolar yerine yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırdığını ve işlemi geri almanın saatler aldığını bildirmişti.



Bloomberg ise her iki hatanın da nisan ayında meydana geldiğni duyurdu.



İlk bildirilen olayın ardından Citi'nin para transferlerinde manuel süreçleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri hayata geçirdiği kaydedildi.