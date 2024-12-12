Ünlü giyim şirketinde skandal: 151 milyon dolarlık harcama gizlendi

Ünlü giyim perakende şirketi Macy's'te skandal bir olay yaşandı.



Şirketin bir çalışanın milyonlarca dolarlık harcamaları gizlediği tespit edildi. Yapılan açıklamada, bir çalışanın üç yıl önce yaklaşık 151 milyon dolarlık yanlış muhasebe girişi yaptığı ortaya çıktı.



Teslimat giderlerinin yanlış beyan edilmesinin kâr marjı üzerinde 79 milyon dolarlık bir etkisi olacağı hesaplandı. Etkinin büyük kısmının dördüncü çeyrekte hissedileceği bildirildi.



Yapılan soruşturma kapsamında, çalışanın 2021 yılında bir rakamı yanlış girdiği ve daha sonra belgelerde tahrifat yaparak olayı örtbas ettiği bildirildi.



Bu olay nedeniyle kontrolleri sıkılaştırdığını açıklayan şirket, bilanço tarihini erteledi.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tony Spring, çalışanın niyetinin parayı çalmak değil, hatayı örtbas etmek olduğunu açıkladı.



Geçmiş yıllara dönük mali tablolarını güncelleyen şirket, olayın şirketin mali durumu üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını duyurdu.



Buna rağmen hisselerinde dün yüzde 11'lik düşüş yaşandı.

