Ünlü iş insanı Mehmet Kutman'a ceza. 400 milyon doların üstünde serveti var

Sermaye Piyasası Kurulu, serveti 400 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen Global Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman usulsüzlük nedeniyle ceza kesti.

32 milyar lira piyasa değeri, 1 milyar 950 milyon lira sermayesi bulunan Global Yatırım Holding'in patronu Kutman'a SPK, 26 milyon 634 bin 894 lira 21 kuruş ceza uyguladı.

CEZA NEDEN KESİLDİ?

SPK yaptığı açıklamada, pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin şirket paylarının borsada satışa konu edilmesi nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin

27'nci maddesi, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası ve Kurul Karar

Organı’nın 14.02.2023 tarih ve 9/178 sayılı İlke Kararı uyarınca ceza kesildiği bildirildi.

ÜNLÜ TENİSÇİYLE ORTAK OLMUŞTU

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçisi Rafael Nadal, Mehmet Kutman'la ortaklık yapmıştı. Nadal, İspanya’daki Sevilla Kruvaziyer Limanı’nda faaliyet gösteren ve GPH’nin yerel ortağı olan Ocean Platform Marinas (OPM) şirketinin azınlık hisselerini satın aldı.