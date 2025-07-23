Ünlü markanın patronu hayatını kaybetti

Uzaktan kumandalı arabaları ve Mini 4WD modelleriyle tanınan Japon plastik model kiti üreticisi Tamiya'nın başkanı Shunsaku Tamiya, 90 yaşında hayatını kaybetti.



Cuma günü açıklanmayan nedenlerle hayatını kaybeden Tamiya, Shizuoka merkezli oyuncak üreticisinin küresel ününü artırmasıyla tanınıyordu. Cenaze töreni yakın akrabaları tarafından özel olarak gerçekleştirilirken, şirket bir anma töreni düzenlemeyi planlıyor.



Üreticiye göre, Shizuoka doğumlu Tamiya, uzun süre şirketin başkanlığını yürütmüş ve ticaret ve hobi fuarları aracılığıyla Japonya'nın plastik model sektöründeki konumunun yükselmesine yardımcı olmuştu.



1958 yılında Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, o dönemde babası Yoshio tarafından işletilen Tamiya Shoji & Co. şirketine katıldı.



Tamiya, 1984 yılında şirketin başkanı oldu ve 2008 yılında yönetim kurulu başkanı olarak atandı.