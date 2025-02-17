Ünlü markanın tulum peyniri aldatmacası: Yarım milyonluk ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın markalara denetimleri devam ediyor.



Son olarak ünlü peynir markası Yöre Süt'ün yanıltıcı reklam yaptığı tespit edildi.



Ekol TV'nin haberine göre, internet sitesinde tulum peyniri olarak tanıtımını yaptığı ürünün eritme peyniri olduğu ortaya çıktı.



Maltepe Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince 10.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda söz konusu ürünün “Tulum Peyniri” şeklinde tanıtılmasına karşın satışı gerçekleştirilen ürünün “Sürmene Tipi Eritme Peyniri” isimli ürün olduğu tespit edildi.



Bu nedenle firmaya yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza verildi.

