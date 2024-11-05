Ünlü milyarder Buffett'ın Apple satışları sürüyor: Nakit varlığı 300 milyar doları aştı

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Apple hissesi satışlarına ediyor.



Şirket, üçüncü çeyrekte sahibi olduğu Apple hisselerini yüzde 25 oranında azalttı. Berkshire, ikinci çeyrekte de Apple hisselerini neredeyse yarı yarıya düşürmüştü.



Böylece şirketin portföyündeki Apple hissesi oranı bu yıl yüzde 60 oranında düştü. Geçen yıl 174,3 milyar dolar olan Apple hissesi değeri, şu anda 69,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

NEDEN SATIYOR?



94 yaşındaki Amerikalı milyarder Buffett, yıllık toplantıdan bu yana Apple hakkındaki görüşlerini açıklamadı.

Şirketin mayıs ayında toplantısında Buffett, Apple'ın ilk çeyrekteki satışlarının kısmen vergi uygulamalarından kaynaklandığını söylemişti.

Ünlü yatırımcı, teknoloji devinin Berkshire Hathaway için en büyük yatırım olmaya devam edeceğini ifade etmişti.



NAKİT VARLIĞI REKOR KIRDI



Hisse geri alımı yapmayacağını duyuran Berkshire Hathaway'in nakit varlığının 325 milyar dolara ulaştı.

Şirket, üçüncü çeyrekte toplam 36,1 milyar dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Berkshire, temmuz ortasından bu yana Bank of America hisselerinde satışlarını hızlandırmış ve 10 milyar dolardan fazla kazanç elde etmişti.



Analistler, Berkshire'ın agresif satış politikasının ABD seçimlerinden sonra tersine dönebileceğini yorumunu yaptı.



