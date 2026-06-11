Ünlü moda devi Hugo Boss satılıyor

İngiliz milyarder Mike Ashley tarafından kontrol edilen perakendeci Frasers Group, zor durumdaki Alman moda markası Hugo Boss için 2 milyar euroluk (2,31 milyar dolar) bir devralma teklifi başlattı.

Hugo Boss'ta yüzde 26,06 hisse ile en büyük hissedar olan Frasers, kalan hisseler için hisse başına 38 euro nakit teklif ediyor. Bu, Hugo Boss hisselerinin Çarşamba günkü kapanış fiyatı olan 36,44 Euro'ya göre yüzde 4,3 prim anlamına geliyor.

Hugo Boss, Ashley'nin Frasers Group bünyesindeki Sports Direct ve House of Fraser'ın yanı sıra Frasers'ın Asos, Debenhams ve Currys'te sahip olduğu hisseleri de içeren geniş perakende imparatorluğunun en yeni üyesi olacak.

ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Hugo Boss düşen satışlarla mücadele ediyordu ve altı ay önce mağazaları yenilemek, ürün yelpazesini sadeleştirmek ve daha fazla kadın giyimi sunmak için yeni bir strateji belirledi. Hisseleri üç yıl önceki değerlerinin yaklaşık yarısı seviyesinde işlem görüyor.