Ünlü moda devi krizi fırsata çevirdi, tepki çeken tasarım 930 dolara satışa çıkıyor

"KÜLTÜREL SAHİPLENME" TEPKİLERİ SONRASI ADIM

Prada, altı ay önce Milano’daki defilesinde 12. yüzyıl Hint ayakkabılarına benzeyen tasarımlar sergiledikten sonra yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Tasarımların fotoğrafları sosyal medyada yayılmış, Hintli zanaatkarlar ile politikacılar “kültürel sahiplenme” eleştirileri yöneltmişti. Şirket, tasarımın eski Hint modellerinden ilham aldığını kabul ederek zanaatkarlarla görüşmelere başlamıştı.

Bu kapsamda Prada, Hindistan’ın deri zanaatını destekleyen iki kuruluş ile anlaşma imzaladı. Henüz detayları kesinleşmeyen üç yıllık ortaklık, yerel zanaatkarları eğitmeyi ve İtalya’daki Prada Akademisi’nde kısa süreli eğitim imkanları sunmayı içeriyor.

Bertelli, projenin birkaç milyon euroya mal olacağını ve zanaatkarların adil şekilde ücretlendirileceğini söyledi.

KISA VADEDE HİNDİSTAN PLANI YOK

Marka, bu yıl Delhi’de ilk güzellik mağazasını açmış olsa da Bertelli, yakın vadede ülkede yeni giyim mağazaları veya fabrikalar açma planı olmadığını belirtti. “Hindistan’da mağaza açmayı henüz planlamadık ancak ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Bu üç ila beş yıl içinde gerçekleşebilir” dedi.

Hindistan’ın lüks ürün pazarı 2024’te yaklaşık 7 milyar dolar büyüklüğe ulaştı ve 2030’a kadar 30 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Buna karşın Hindistan pazarı, 2024’te 49,5 milyar dolarlık hacme sahip Çin’in oldukça gerisinde kalıyor.