Ünlü moda devi krizi fırsata çevirdi, tepki çeken tasarım 930 dolara satışa çıkıyor
11.12.2025 14:20
Reuters
İtalyan lüks devi Prada, Kolhapuri terliklerine (Hindistan'a özgü yöresel sandalet) benzeyen tasarımları nedeniyle gelen eleştirileri Hintli zanaatkarlarla iş birliğine dönüştürdü.
İtalyan moda markası Prada, Milano’daki defilesinde Hindistan’ın geleneksel Kolhapuri terliklerine benzeyen tasarımları nedeniyle başlayan “kültürel sahiplenme” tartışmalarının ardından, Hintli zanaatkarlarla ortak üretilecek ve 930 dolara satılacak yeni sandalet koleksiyonunu piyasaya sürme kararı aldı.
Şirketin üst düzey yöneticisi Lorenzo Bertelli, Reuters’a yaptığı açıklamada, Hindistan’ın geleneksel Kolhapuri terliklerinden ilham alan sandaletlerin sınırlı sayıda üretileceğini ve her bir çiftin yaklaşık 930 dolara satılacağını söyledi. Bertelli, bu adımla kültürel sahiplenme tartışmalarını Hintli zanaatkarlarla bir iş birliğine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.
ŞUBAT 2026'DA 40 MAĞAZADA SATIŞA ÇIKACAK
İtalyan lüks markası, Maharashtra ve Karnataka bölgelerindeki iki devlet destekli kuruluşla iş birliği yaparak toplam 2 bin çift sandalet üretecek.
Prada, yerel el işçiliğini İtalyan teknolojisiyle birleştirmeyi amaçlıyor. Bertelli, “Orijinal üreticinin standart yeteneklerini kendi üretim tekniklerimizle birleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre koleksiyon, Şubat 2026’da dünya genelinde 40 Prada mağazasında ve çevrimiçi olarak satışa çıkacak.
"KÜLTÜREL SAHİPLENME" TEPKİLERİ SONRASI ADIM
Prada, altı ay önce Milano’daki defilesinde 12. yüzyıl Hint ayakkabılarına benzeyen tasarımlar sergiledikten sonra yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Tasarımların fotoğrafları sosyal medyada yayılmış, Hintli zanaatkarlar ile politikacılar “kültürel sahiplenme” eleştirileri yöneltmişti. Şirket, tasarımın eski Hint modellerinden ilham aldığını kabul ederek zanaatkarlarla görüşmelere başlamıştı.
Bu kapsamda Prada, Hindistan’ın deri zanaatını destekleyen iki kuruluş ile anlaşma imzaladı. Henüz detayları kesinleşmeyen üç yıllık ortaklık, yerel zanaatkarları eğitmeyi ve İtalya’daki Prada Akademisi’nde kısa süreli eğitim imkanları sunmayı içeriyor.
Bertelli, projenin birkaç milyon euroya mal olacağını ve zanaatkarların adil şekilde ücretlendirileceğini söyledi.
KISA VADEDE HİNDİSTAN PLANI YOK
Marka, bu yıl Delhi’de ilk güzellik mağazasını açmış olsa da Bertelli, yakın vadede ülkede yeni giyim mağazaları veya fabrikalar açma planı olmadığını belirtti. “Hindistan’da mağaza açmayı henüz planlamadık ancak ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Bu üç ila beş yıl içinde gerçekleşebilir” dedi.
Hindistan’ın lüks ürün pazarı 2024’te yaklaşık 7 milyar dolar büyüklüğe ulaştı ve 2030’a kadar 30 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Buna karşın Hindistan pazarı, 2024’te 49,5 milyar dolarlık hacme sahip Çin’in oldukça gerisinde kalıyor.