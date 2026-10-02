Ünlü pidecide tek tırnaklı eti tespit edildi
02.10.2026 16:24
Son Güncelleme: 02.10.2026 16:27
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güvensiz gıdalar listesine Bursa'nın ünlü lezzeti cantık da girdi. Kentte hizmet veren ünlü bir pide salonunda alınan numunede tek tırnaklı eti tespit edildi.
Bursa'nın ünlü lezzeti cantık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine girdi.
Bakanlığın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar başlığıyla yayın yapan sayfasında yer alan bilgiye göre; Bursa'da Acı Dayı ismiyle 68 yıldır hizmet veren pide salonundaki çiğ cantık harcından 8 Haziran günü numune alındı.
Alınan numune, bakanlık tarafından laboratuvarda analiz edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, dana eti olarak kaydedilen harçta tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu açıklandı.
Bakanlığın internet sitesindeki listede, söz konusu pide salonunun yanı sıra, kentteki farklı işletmelerin köfte ve sucuk ürünlerinde de benzer sonuçlara ulaşıldığı görülüyor.
Bursa'daki işletme 1958 yılından bu yana hizmet veriyor.
PİDECİ AÇIKLAMA YAPTI: BULGUYU CİDDİYETLE DEĞERLENDİRİYORUZ
Çiğ cantık harcında tek tırnaklı eti tespit edilen işletmeden yapılan açıklamada, "Bu bulguyu ciddiyetle değerlendiriyor; Bursa kamuoyunda ve müşterilerimizde oluşan kaygı nedeniyle derin üzüntümüzü paylaşıyoruz." denildi.
Açıklamada tedarik ve üretim zincirinin baştan sona yeniden gözden geçirileceği belirtilerek, söz konusu idari işleme karşı yargıya başvurulduğu aktarıldı.