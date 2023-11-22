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Ünlü yatırımcı Mobius'tan Arjantin'in yeni başkanına destek

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Arjantin seçimlerini kazanan Javier Milei'e destek verdi. Mobius, dolara geçme ve merkez bankasını kapatma kararlarının doğru adım olacağını ifade etti.

Ünlü yatırımcı Mobius'tan Arjantin'in yeni başkanına destek

Gelişmekte olan ülkelere yönelik stratejileriyle bilinen ünlü yatırımcı Mark Mobius, Javier Milei'nin ekonomiyi dolarize etme planının ülkeye büyük bir destek sağlayacağını söyledi. Mobius, Bloomberg röportajında "Bu, ekonomi ve ülke için inanılmaz bir destek olacak.

Enflasyonun dramatik bir şekilde düştüğünü göreceksiniz. Eğer merkez bankasından kurtulurlarsa, bu da doğru yönde atılmış bir başka adım olacaktır." diye konuştu.

Mobius, Arjantinlilerin kendilerini korumak için yurt dışında dolar tuttuğunu ve bu paranın güven arttıkça ülkeye geri dönebileceğini söyledi.

Ünlü yatırımcı, "Bu psikolojik bir etki. Dolara bağlı olduğunuz sürece, inanılmaz bir güven dönüşü göreceksiniz." diye konuştu.

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