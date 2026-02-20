Ünlülerin taksi plakası var mı? Taksilerde vergi karmaşası. Yüzde 1,5'e düşecek iddiası var

Taksi sektörünün ana gündemi Taksi Mali Cihazı oldu. Taksi işine yeni başlayacak olanların 30 gün içinde cihazı taktırıp gerçek usulde vergiye tabi çalışması gerekiyor.

Uzun yıllardır İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen ve temsili nitelikte sayılacak tutarlarda vergi ödeyen taksiciler yeni düzende kazançlarının büyük kısmının vergiye gidecek olması ve her mali hareketlerinin denetlenecek olmasından dolayı rahatsızlık duymaya başladılar.

Diğer tüm esnaflarda olduğu gibi taksilerde de gerçek usule geçildi ve KDV, gelir vergisi, gelir geçici vergisi, stopaj gibi vergi kalemleri ortaya çıktı.

Dükkan kiralayıp, içine milyonlarca liralık tamir-bakım yaptıran esnaflar gibi taksiciler de gerçek usulde vergi ödeyecek.

TAKSİ KULLANAMAYACAK KİŞİLERİN TAKSİSİ VAR

Yıllardır çok küçük oranda vergiler veren taksi plakası sahipleri, yasa dışı plaka kiralama sistemi nedeniyle ehliyeti bile olmayan, ticari araç kullanma yaşını aşmış kişilerin gelir elde ettiği bir düzen haline gelmişti. Babadan oğula, babadan kızına, eşten eşe miras yoluyla geçen taksileri Türkiye'de ikamet etmeyen, aracının yasa dışı olarak kime kiralandığından bile haberi olmayan gurbetçiler her ay 60-65 bin lira civarında vergilendirilmeyen kirayı hesaplarında görüyorlar. Bu kişiler araçlarında kimin şoför olarak çalıştığını da bilmiyor. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sistemine giriş yapılacak şifreler bile galericilerin elinde bulunuyor.

SADECE KDV'Sİ YÜZDE 20

Taksilerde KDV oranı yüzde 20 olarak kesiliyor. Bin liralık yolculukta 200 lira Katma Değer Vergisi olarak kesilecek. Bununla birlikte Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergisi, stopaj gibi vergi kalemleri de eklenince kazancın yaklaşık yüzde 45'i vergiye gidecek. Taksinin günlük bir depo yakıt almasında ödeyeceği ortalama KDV tutarı 400 lira civarında tutuyor. Pratikte KDV'yi mahsuplaşma gibi bir durum ortaya çıkmıyor.

KDV'NİN DÜŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILDI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, vergi oranlarının düşürülmesi için çalışmaların yapıldığını, yakın zamanda yüzde 20'li KDV'nin yüzde 1,5'e düşürüleceğini iddia etti. Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iletişim halinde olduğu da öne sürüldü.

PLAKA SATIŞINDA DA KDV VERİLİYOR

Plaka satışlarında da KDV ve noter harcı ödemeleri gerçek değer üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylece 10 milyon liralık plaka satışında 1 milyon 666 bin 666 lira KDV ödemesine gidecek. Böylece plaka sahibinin eline 8 milyon 333 bin 334 lira geçecek. Ayrıca taksi plakasını satan kişi satış bedelinin yüzde 3'ünü notere harç olarak ödemesi gerekiyor. Bu tutar da 300 bin lira tutuyor. Bu tutarı genelde plakayı alan kişiye yüklüyorlar.

PLAKALAR NE KADAR?

Taksi Mali Cihazı'nın takılacağının açıklanmasıyla birlikte plaka fiyatları 13,5 milyon lira seviyesinde hızlıca kısa sürede 10 milyon liraya geriledi. Satışta KDV olacağı için satıcının eline daha düşük tutarlar geçecek.

Bugün için taksi plakalarda taban fiyat 10,5 milyon, tavan fiyat ise 11,5 milyon lira olarak belirlendi. Plaka kiraları ise 65 bin lira seviyelerinde seyrediyor.

VERGİYİ KİM ÖDEYECEK?

Basit usulde vergilendirme sisteminde tüm vergileri plaka sahibi ödüyordu ve temsili bir tutar ortaya çıkıyordu. Küçük bir tutar olduğu için bunu plaka sahipleri önemsemiyor ve karşılıyordu.

Gerçek usulde vergilendirmede işler karıştı. Taksi sektöründe plaka sahibi, yasa dışı taksi plakası kiracısı ve şoförler bulunuyor. Kendi taksisini kullanıp işe çıkanların sayısı yüzde 5'i geçmiyor. Diğerleri kanunda yer almayan şekilde yasa dışı olarak kiralanıyor. Ayrıca galerici/komisyoncular da kiralama ve satıştan para kazanıyor ancak bunu vergisel olarak ödemiyorlar. Galerici ve komisyoncular yüksekten kiralayıp, daha düşüğe kiralanmış gibi plaka sahiplerine ödeme yapıyor.

ŞOFÖRÜN KAZANCININ VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?

Plaka sahibinin kendisinin işlettiği araçta bile ikinci şoför olduğu için şoförün kazancının KDV'si, gelir vergisinin nasıl ödeneceği henüz netlik kazanmadı.

Yasa dışı kiralık plakalarda ise kiracı, kirayı mı çıkaracak yoksa vergiyi mi ödeyecek bilmecesi de devam ediyor.

Bu nedenle kiralık plakaların yasa dışı şekilde yapılan sözleşmelerinin bitim tarihinde komisyoncu/galericilere geri verileceği beklentisi arttı. Bu nedenle plaka fiyatlarında da sert düşüşler yaşandı. Yakın zamanda milyon kilometreye ulaşmaya yakın taksi çıkması araç sayısının artması bekleniyor.

TAKSİ ALMAYA UYGUN ŞARTLARI SAĞLAYAMIYORLAR ANCAK MİRAS YOLUYLA TAKSİ PLAKASI SAHİBİ OLUYORLAR

Çünkü plaka sahiplerinin büyük kısmının yaşı ticari araç kullanma yaşı olan 69'un üstünde ve araçlarını kendileri kullanamıyor. Bazılarının vefat etmesinden dolayı ehliyeti dahi olmayan eşleri, başka işlerle iştigal eden ve taksi sahipliğine uygun olmayan ancak miras yoluyla oğlu ve kızına geçen plakalar bulunuyor. Bu kişiler plakalar henüz para ederken satmanın yollarını aramaya başladı.

Ayrıca yasal olarak taksi plakası almaya uygun şartları sağlamayan kişilerin miras yoluyla taksi plakası edinmesi de yasal zeminde değişiklikleri meydana getirmesi ihtimalini ortaya koydu.

Ehliyeti olmayan, başka işte SGK'lı olarak çalışan, şirketi bulunan, yaşı ticari taksi kullanma yaşı olan 69'un üstünde bulunan binlerce plaka sahibi bulunuyor. Bu kişiler için düzenlemelerin yapılması gündeme gelebilir.

TAKSİ PLAKASI OLAN ÜNLÜLER VAR MI?

Yüzlerce hatta binlerce ticari taksi plakası olan ünlüler olduğu yalanı yıllardır sosyal medyada dolaşıyor. Yasal olarak bir kişinin sadece bir adet ticari plakası olabiliyor. Ailesinin diğer üyeleri adına, şartları sağlaması halinde taksi plakası alınabiliyor. Ancak ünlülerin kendi başlarına binlerce plakası olması ihtimali bulunmuyor.