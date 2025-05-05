Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, polis, profesör maaşı ne kadar oldu

Milyonlarca çalışan memuru ilgilendiren Nisan ayı enflasyon rakamı belli oldu ve ünvanlara göre alınacak zamlı maaşlar belirlenmiş oldu.

Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, polis, profesör maaşı ne kadar oldu

Nisan ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memurların 4 aylık ne kadar alacağı netleşmiş oldu. Enflasyon Mayıs ve Haziran ayına ilişkin olarak eksi açıklanmadığı sürece ve memur emeklileri 4 aylık veriye göre yüzde 12.29 oranında zammı garanti altına aldı.

Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.

Yüzde 12.29 oranındaki zamma göre polis memuru 66 bin 151 lira, öğretmen 59 bin 409 lira, uzman doktor 122 bin 537 lira, hemşire 60 bin 5 lira maaş alacak.

Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, polis, profesör maaşı ne kadar oldu - 1

MAAŞLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Maaşlar memurların derecesine, öğrenim durumuna, çalıştıkları bölgeye, çocuk sayısına, dil tazminatına kadar birçok sebeple değişiklik gösterebilir. Bu nedenle memurlar hesaplama yaparken mevcut aldıkları maaşın yüzde 12.29'unu hesaplamaları daha doğru olacaktır.

Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu

Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu

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