Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, polis, profesör maaşı ne kadar oldu

Nisan ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memurların 4 aylık ne kadar zam alacağı netleşmiş oldu. Enflasyon Mayıs ve Haziran ayına ilişkin olarak eksi açıklanmadığı sürece memur ve memur emeklileri 4 aylık veriye göre yüzde 12.29 oranında zammı garanti altına aldı.



Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.



Yüzde 12.29 oranındaki zamma göre polis memuru 66 bin 151 lira, öğretmen 59 bin 409 lira, uzman doktor 122 bin 537 lira, hemşire 60 bin 5 lira maaş alacak.