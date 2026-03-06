Uraloğlu duyurdu: Uçuşlar 3 gün daha durduruldu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu havayolu şirketlerinin Körfez ülkelerine seferleri iptal olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sefer iptallerinin uzatıldığını açıkladı.

Uraloğlu “İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir. Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026’ya kadar durdurmuştu. Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.” dedi.

4 ÜLKEYE BUGÜN UÇUŞ GERÇEKLEŞMEYECEK



Uraloğlu “Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir. Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır.” ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN UÇAĞI IĞDIR'A İNDİ

Nahçıvan'a yapılan saldırıya ilişkin detay açıklayan Uraloğlu “Diğer yandan; Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır. Bölgedeki gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilirken hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.

OTOBÜS SEFERLERİ PLANLANIYOR

Seferlerin iptal edilmesi üzerine bölgede bulunan Türk vatandaşları için Suudi Arabistan ve Umman'a otobüs seferi yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, otobüsle bu ülkelere getirilecek Türklerin buradan tahliye edilmeleri üzerinde çalışıldığını kaydetti.