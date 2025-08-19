Uranyum fiyatları artıyor

ABD'de uranyum vadeli işlemleri, büyük ülkeler ve endüstrilerin nükleer enerjiye daha fazla yatırım yaptığına dair işaretler arasında Temmuz ayı başından bu yana 71,5 dolar civarında dar bir aralıkta işlem gördükten sonra ivme kazanarak 73,5 dolara yükseldi.



Hindistan, özel şirketlerin uranyum madenciliği ve işlemesi için sektördeki sıkı düzenlemeleri gevşetmenin yanı sıra, 2047 yılı nükleer kapasite hedefini mevcut seviyenin 13 katına çıkardığını duyurdu.



Ayrıca, veri merkezi şirketi Equinix, Microsoft, Alphabet ve Meta'nın gelecekteki veri merkezleri için nükleer enerji kaynakları tedarik etmesiyle, güç açısından aç altyapıdaki son trendlere uygun olarak küresel veri merkezlerinde nükleer enerji tesisleri için anlaşmalar yaptı.



Bu arada, önde gelen madenci Kazatomprom, 2023 sonundan itibaren hedeflediği üretimin yaklaşık yüzde 20 altında, 14 milyon poundluk bir orta nokta üretimine ulaşacağını belirtirken, Fransız Orano, iç ihracat kısıtlamaları nedeniyle Nijer'deki SOMAIR madenini kapatabileceğini söyledi.