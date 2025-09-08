Uranyum güçlü seyrediyor

ABD'de uranyum vadeli işlemleri Eylül ayında pound başına 76 doların üzerinde seyretti ve düşük arz görünümü nedeniyle bir önceki aya göre kazancını iki aylık zirveye yakın tuttu.



Dünyanın en büyük ikinci uranyum madencisi olan Kanada merkezli Cameco, Saskatchewan'daki McArthur madenindeki genişleme gecikmeleri nedeniyle yıllık üretim tahminini düşürdü. Ayrıca, önde gelen üretici Kazatomprom, spot madencilik uranyum piyasasındaki oynaklığı gerekçe göstererek gelecek yıl üretimini yüzde 10 azaltacağını açıkladı.



Hindistan, 2047 yılı nükleer kapasitesi hedefini mevcut seviyenin 13 katına çıkarmanın yanı sıra, özel şirketlerin uranyum madenciliği ve işlemesi için sektördeki sıkı düzenlemeleri gevşetti. Ayrıca, veri merkezi şirketi Equinix, Microsoft, Alphabet ve Meta'nın gelecekteki veri merkezleri için nükleer enerji kaynakları tedarik etmesiyle, enerji açısından aç altyapıdaki son trendlere paralel olarak küresel veri merkezlerinde nükleer enerji tesisleri için anlaşmalar yaptı.