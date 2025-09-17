Uranyum zirveye oynuyor

ABD'de uranyum vadeli işlemleri, daha yüksek nükleer enerji kapasitesine yönelik bahisler ve arz beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlar nedeniyle pound başına 76,5 dolara yükselerek 8 Eylül'de ulaşılan iki aylık en yüksek seviyesi olan 77 dolara yaklaştı.



ABD hükümeti, nükleer santral onaylarını hızlandırmak için İngiltere ile ortak planlar açıklamasının yanı sıra ulusal stratejik stoklarındaki uranyumu artıracağını duyurdu.



Dünya Nükleer Birliği'nin nükleer enerjiye yönelik uranyum talebinin 2030 yılına kadar yüzde 28 oranında artacağını öngören raporu da benzer şekilde, hükümetin enerji güvenliği hedeflerine ulaşmak için nükleer enerjiyi tercih etmesini ve yazılım şirketlerinin veri merkezi talebinin artmasını yansıtıyor.



Arz cephesinde, dünyanın ikinci büyük uranyum madencisi olan Kanada merkezli Cameco, Saskatchewan'daki McArthur madenindeki genişleme gecikmeleri nedeniyle yıllık üretim tahminini düşürdü. Ayrıca, önde gelen üretici Kazatomprom, spot madencilik uranyum piyasasındaki oynaklığı gerekçe göstererek gelecek yıl üretimini yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı.