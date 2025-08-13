Ürdün'de enflasyon 4 ayın dibinde

Ürdün'deki yıllık enflasyon oranı, Temmuz 2025'te dört ay aradan sonra ilk kez yüzde 1,68'e geriledi. Bu oran, Haziran ayındaki dört aylık en yüksek seviye olan yüzde 2,02'den düştü. Bu, Mart ayından bu yana en düşük enflasyon oranı oldu. Aylık bazda ise tüketici fiyatları, Haziran ayındaki yüzde 0,19'luk artışın ardından Temmuz ayında yüzde 0,10 düşüşle 10 ay aradan sonra ilk kez aylık bazda geriledi.