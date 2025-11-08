Üreticilere kırmızı mercimek tohumu desteği: 40 bin kilo teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da "Bereketli topraklar için kırmızı mercimek" projesi hazırlandı. Yüzde 75’i bakanlık, yüzde 25’si çiftçi katkısı ile uygulanan proje çerçevesinde düzenlenen dağıtım töreninde Beyşehirli üreticilere 40 bin kilogram kırmızı mercimek tohumu teslim edildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen proje kapsamında 3,3 milyon liralık bütçeyle ilçe genelinde yaklaşık 3 bin 200 dekarlık alanda kırmızı mercimek ekiminin hedeflendiğini söyledi. Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Yürütülen proje ile bölgedeki nadas alanlarının daraltılması, tarıma elverişli alanların üretime kazandırılması, verimlilik ve kalite artışı sağlanması da amaçlanıyor.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, kurum amirleri, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile üreticiler katıldı.