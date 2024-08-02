Üreticilerin taze fasulye isyanı

2023 yılı TÜİK verilerine göre Bursa, 39 bin 941 dekar alanda 70 bin 414 ton taze fasulye üretimi ile Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi ise 38 bin 640 ton fasulye üretimi ile bu üretimin yüzde 55'ini karşılıyor.

Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı bu bölgede temmuz ayı başında hasada başlayan üreticiler, maliyetin altında satış yapmaktan dert yandı.