Üreticiye 58 milyon liralık buzağı desteği

Aydın'da üreticilere buzağı desteği ödemesi yapılacak.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 12 bin 989 üreticiye 59 bin 804 baş buzağı için toplamda 58 milyon 233 bin 100 TL ödeme gerçekleştirileceğini duyurdu.



Ödemeler, TCKN 0-2-4 Vergi Numarası 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlara 27 Eylül Cuma günü, diğer üreticilere 04 Ekim Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

