Üretim durdu... Fiyatlar yükselişe geçti

Pil devi Contemporary Amperex Technology Ltd konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Çin'in Jiangxi eyaletindeki büyük bir lityum madeninde üretimi en az üç ay süreyle askıya aldı.



Söz konusu kişiler, dünyanın en büyük elektrikli araç aküsü üreticisi olan CATL'nin Jianxiawo madeninin faaliyetlerini geçici olarak durduracağını şirket içinde duyurduğunu söyledi. Bu kişilerden biri, yakınlardaki Yichun'da bulunan bağlı rafinerilerin bilgilendirildiğini söyledi. Bu kişiler kamuya açık konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin verilmemesini istedi.



Tüccarlar madeni ve 9 Ağustos'ta sona erecek olan madencilik izninin uzatılmasını yakından takip ediyordu. Çinli şirket mesai saatleri dışında Bloomberg'in sorularına hemen yanıt vermedi.



Lityum endüstrisi son haftalarda spot, vadeli işlemler ve hisse senedi piyasalarındaki aşırı dalgalanmalarla sarsıldı ve Jianxiawo operasyonu, izin yenilemesine ilişkin sorular nedeniyle özellikle odak noktası oldu. Geçen hafta tüccarlar, üretimin mevcut durumunu ölçmek umuduyla, dünya madencilik üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturacağı tahmin edilen madenin üzerinde insansız hava araçları uçurdu.



CATL'nin izin sorunu ve askıya alınması, Pekin'in bir dizi sektörde kapasite fazlalığını azalttığı ve madencilik faaliyetlerine yönelik incelemelerini arttırdığı bir dönemde gerçekleşti. Ancak iki yıldan uzun bir süredir arz fazlasıyla boğuşan bir sektör için, tedarik zincirinin önemli bir halkasından gelen üretimdeki duraklama bir nimet olacak.



En aktif lityum karbonat vadeli kontratı Temmuz ayında Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası'nda 80 bin yuan (11,128 dolar) seviyesini aştı ve sonrasında spekülatif işlemleri dizginlemek için harekete geçti. Malzeme geçen hafta yaklaşık yüzde 9 artarak Cuma günü 75 bin yuandan el değiştirdi.