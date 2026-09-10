Üretim durdu. Petrol 100 doların üzerine demir attı

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesinde kaldı. ABD ve İran arasındaki yoğunlaşan çatışma, Ortadoğu 'dan enerji arzında daha fazla aksamaya yol açabileceği endişelerini artırdı.

İran, daha yoğun bir çatışmaya hazır olduğunu belirterek, ABD deniz ablukasına direneceğini ve Amerikan güçlerinin İran topraklarına yönelik saldırılarına devam etmesi halinde saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra sona ermeyeceğini öngördü ve o zamana kadar benzin fiyatlarında önemli bir düşüşün olası olmadığını belirterek, yakın vadede gerilimin azalması için sınırlı olasılıkların olduğunu işaret etti. Yaklaşık bir aylık göreceli sakinliğin ardından geçen hafta çatışmalar yoğunlaştı ve her iki taraf da saldırılarını artırdı.

İran destekli Husi militanlarının Suudi Arabistan'daki çeşitli enerji tesislerine saldırması ve bazı operasyonların geçici olarak askıya alınmasıyla çatışma genişledi.