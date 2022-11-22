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Üretim lisansı sahipleri tedarik lisansı alabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tedarik lisansı alabilecek.

Üretim lisansı sahipleri tedarik lisansı alabilecek

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Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6446 sayılı " Piyasası Kanunu" kapsamında üretim lisansı sahibi olan bir tüzel kişinin tedarik lisansı alamayacağına ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı.

27 Mart 2014 tarihli ve 4935-19 sayılı kurul kararıyla EPDK'ya lisans başvurusu yapılsa bile, başvurular ön inceleme aşamasında reddediliyordu.

Alınan yeni karara göre, üretim lisansı sahibi şirketler de tedarik lisansı başvurusu yapabilecek ve elektrik tedarikçisi lisansı alabilecek.

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