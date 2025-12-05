Üst düzey bürokratlara seyyanen zam geri çekildi

Üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam geri çekildi.

Edinilen bilgiye göre; seynanen zam düzenlemesinin, dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi düzenlemesine eklenmesini bekleniyordu.

Buna göre üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin lira seyyanen zam yapılacaktı.

Ancak bu durumun çalışma barışını bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenleme Genel Kurul'a sunulmadı.