UYAP Vatandaş nasıl kullanılır?

Türkiye 'deki hemen herkesi ilgilendiren, mahkemelerde görülen davaların tüm detaylarının yer aldığı UYAP Vatandaş uygulaması yoğun olarak kullanılıyor.

Adalet Bakanlığı'nın geliştirmesiyle pratik hale gelen UYAP Vatandaş'a e-Devlet üzerinden ve web sitesi aracılığıyla ulaşılıyor.

UYAP Vatandaş'a girmek için e-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra arama kısmında UYAP Vatandaş yazınca çıkan "https://turkiye.gov.tr/uyap-portali-vatandas-girisi" linkine tıklamak gerekiyor.

Adınıza açılmış ya da dahil edilmiş olduğunuz herhangi bir davanın olup olmadığını öğrenmek için sol menüdeki "Sorgulama İşlemleri" kısmına tıklayıp "Dosya Sorgulama"yı seçmeniz gerekiyor.

Açılan pencerede yargı türü ve mahkeme detaylarını seçerek arama gerçekleştirebiliyorsunuz.

Adınıza açılmış ya da dahil olduğunuz dava varsa seçilen ilgili davaya ilişkin "Dosya Görüntüle" linkine tıklayarak tüm detaylara erişebilirsiniz.

Taraf bilgileri, evraklar, safahat, evrak gönderme, ödeme, tahsilah/reddiyat bilgileri açılan sayfada görülüyor. Hangi işlemi yapmak isterseniz tüm detaylara ilgili linklere tıklayarak erişebiliyorsunuz.