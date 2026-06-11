Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak, tüm vatandaşları ilgilendiriyor
11.06.2026 10:34
UYAP sistemine yazılım güncellemesi yapılacak.
Adalet Bakanlığı'nın UYAP uygulamasına yönelik yazılım güncelleme çalışmasından dolayı erişim kesilecek.
UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi 12 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00-22:00 arasında yapılacak yazılım güncellemesinden dolayı erişime kapatılacak.
Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.
UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.