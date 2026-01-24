Uzman isim anlattı, altında tüm hedefler aşıldı. 1 Ocak'tan bu yana yüzde 16 artış

Gram altında 21 günde bin liraya yükseldi.



Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, zayıflayan dolar ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin beklentiler kıymetli madenleri destekliyor.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu söyledi. Bu gelişmenin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken altın, gümüş ve platin gibi metallerde rekorlar takip edildi.



YILBAŞINDAN BU YANA KAZANÇ YÜZDE 16



Altının ons fiyatı 5 bin dolar seviyelerini gördü. İçeride gram altın ise serbest piyasada 7 bin lirayı geçti.



Gram altın 1 Ocak'tan bu yana bin lira arttı. Yılbaşından bu yana değer kazancı yüzde 16'yı geçti.



YÜZDE 40 YÜKSELİŞ



Altındaki rekora gümüş de eşlik etti. Gümüşün ons fiyatı 100 dolara dayandı. Gri metalde yılın başından bu yana yükseliş yüzde 40 oldu.



“DESTEKLER KIRILIRSA KAR SATIŞINA GEÇİN”



Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Trump'ın getirdiği belirsizlikten bahsedip "Grönland ve Venezuela derken piyasalarda 'Acaba bir şeyler çıkabilir mi?' yansıması ortaya çıkıyor." dedi.



Bu zamana kadar altın için verilen bütün hedeflerin aşıldığından bahseden Ergezen, "Burada hedef vermekten ziyade elinizde kıymetli metal varsa trendi takip edin. Destekler kırılırsa kar satışına geçin." dedi.

Ergezen, şöyle devam etti:



“Ama destek kırılmazsa momentum ve trendi izleyin. Çünkü nerede sonlanacak belli değil.”