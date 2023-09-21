Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

TCMB, politika faizini, piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.



Duyuruda, Kurul'un; dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.



Enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiği aktarılan duyuruda, Kurul'un parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdüreceği vurgulandı.



"TL VARLIKLARA İLGİNİN ARTMAYA BAŞLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ"



AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasalarda TCMB'nin faiz kararına ilişkin medyan beklentinin 500 baz puan yükseleceği yönünde olduğunu ve en yüksek tahminin de 600 baz puan seviyesinde bulunduğunu aktararak, "TCMB'nin politika faizini beklentilere paralel artırması TL açısından nötr bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.



Kurul'un makro görünümüne ilişkin diğer değerlendirmelerinde "aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı beklentisini aktarması, TL varlıklara iç ve dış yatırımcı ilgisinin artmaya başladığını" belirtmesinin dikkati çektiğini kaydeden Bürümcekçi, "TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiği belirtilirken, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alınmaya devam edileceği de tekrarlanmıştır." dedi.



Bürümcekçi, politika faizinin 500 baz puan artarken, faiz koridorunun genişliğinin ise 600 baz puan olarak korunduğunu hatırlatarak, APİ ortalama fonlama maliyeti ve haftalık swap ihalelerinde uygulanacak faizin de politika faizine paralel yüzde 30 seviyesinde oluşmasını beklediklerini bildirdi.



Faizlerde atılan bu adımın görece belirgin olmasının ve devamının geleceğine yönelik sinyal verilmesinin nihai politika faizine ilişkin beklentileri yukarı çekmeye devam edeceğini belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti:



"Bu karar öncesinde son makroihtiyati düzenlemelerin etkisi ile hem mevduat hem de kredi faizlerinin son 20 yılın zirvelerine yaklaştığı izlenmektedir. Mevduat faizlerinin takip eden dönemde ulaşacağı seviye yerleşiklerin TL ya da döviz cinsi tasarruf tercihleri ve bu nedenle kurların seyri için kritik belirleyici görünürken, kredi faizleri ise ekonomik aktivitenin önümüzdeki dönem seyri ve iç talepte dengelenme görülüp görülmeyeceği açısından karar verici olacak. Hem mevduat hem de kredi faizlerinin belirgin yükseldiği senaryo, son dönemde finansal koşulların sıkılaştırılarak iç talebin kontrol altına alınması yönünde atılmış en güçlü adım anlamına gelecektir."



"500 BAZ PUANLIK ARTIŞ HALA GÜÇLÜ"



Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal da karardan önce TCMB'nin yukarı yönlü bir sürpriz yapabileceğini düşündüklerini ancak 500 baz puanlık bir artışın hala güçlü olduğunu söyledi.



Para Politikası Kurulu açıklamasının üslubu ve mesajının, aynı zamanda daha fazla kademeli faiz artırımının yolda olduğunu gösterdiğini kaydeden Drimal, bundan sonraki toplantıda da Banka'nın 500 baz puanlık bir artırım yapabileceğini, politika faizinin yıl sonunda yüzde 38'e çıkabileceğini bildirdi.



"SIKILAŞTIRMANIN HENÜZ BİTMEDİĞİNE İŞARET ETTİ"



In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys ise TCMB'nin beklentiler doğrultusunda 500 baz puanlık büyük bir artış daha yaparak faiz oranını yüzde 30'a çıkardığını hatırlattı.



TCMB'nin, Para Politikası Kurulu duyurusunda, sıkılaştırma döngüsünün henüz bitmediğine işaret ettiğini belirten Matys, yüzde 30'luk politika faizinin lirayı çok yüksek getirili bir gelişmekte olan ülke para birimi haline getirirken, reel anlamda faiz oranlarının hala negatif seviyede olduğunu söyledi.



Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artırımıyla güçlü bir hamle yaptığını vurguladı.



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