Uzmanlar faiz kararını yorumladı

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.



Kurulun parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğü vurgulanan TCMB duyurusunda, ''Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.'' denildi.



AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede, ''Karar öncesi gerçekleştirilen çeşitli anketlerde medyan beklenti politika faizinin 250 baz puan yükseltileceği yönündeyken en yüksek tahmin ise 500 baz puan seviyesinde bulunuyordu. Dolayısıyla TCMB’nin politika faizini beklentilere paralel artırması ve en azından bir artış daha olabileceği mesajını vermesi TL açısından destekleyici bir gelişme oldu.'' dedi.



İleriki dönemde de, son aylarda olduğu gibi, kurlarda kontrollü ve ılımlı değer kaybının süreceği varsayımıyla enflasyonda aylık artış eğiliminin zayıflamasını sürdürebileceğini aktaran Bürümcekçi, buna karşılık yıllık enflasyon seyrinin mayıs sonuna kadar yukarı yönlü eğilimini koruyacağı öngörüsünde bulundu.



SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle Bürümcekçi, "Politika faizinin reel olarak seviyesi açısından takip edilen ve son durumda yüzde 41,2 civarına inen gelecek 12 ay enflasyon beklentisinin ise gerilemeyi sürdürmesini beklerken, bu doğrultuda, politika faizinin önümüzdeki ay yüzde 45,00’a ulaşması ile faiz artırım sürecinin sonlandırılmasını ve bu düzeydeki faizin gelecek yıl ortasına kadar korunmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"2024'TE ÖNEMLİ MİKTARDA YATIRIMCI GİRİŞİ OLABİLİR"



Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünü mümkün olan en kısa sürede tamamlama sözü verdiğini vurguladı.



"Bu, TCMB'nin ocak ayında 250 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 45'e çıkaracağı yönündeki görüşümüzle uyumlu olacaktır." ifadelerini kullanan Drimal, bankanın sıkı para politikasının işe yaradığını, enflasyonda ivmenin azaldığını ve kredi genişlemesinin önemli ölçüde hafiflediğini kaydetti.



Drimal, "2024'te riskler ve belirsizlikler devam ederken, TL'deki carry trade fırsatının yeni yılda önemli miktarda yatırımcı girişi sağlaması muhtemel." dedi. Kredi kartı faizleri değişmeyecek Haberi Görüntüle