Uzmanlar faiz kararını yorumladı

MERKEZ BANKASI TEMKİNLİ MESAJ VERDİ



Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin bu toplantıda yaptığı faiz artışının son artış olabileceğini belirtti.



Bundan sonra odak noktasının bankanın politika faizini yüzde 45 seviyesinde ne kadar koruyacağı olacağını ifade eden Drimal, TCMB'nin devamlılık arz eden bir dezenflasyon süreci ve daha düşük enflasyon beklentileri sağlamak için yılın geri kalanında da politika faizini bu seviyede tutabileceği öngörüsünde bulundu.



Drimal, TCMB'nin, politika metninde beklentiler doğrultusunda temkinli bir mesaj verdiğini vurguladı.



Bankanın, para politikasının enflasyonun yavaşlaması ve enflasyon beklentilerinin düşmesi için gerekli olduğu sürece güvenilir bir şekilde sıkı kalacağına dair mesajının çok önemli olduğunu söyleyen Drimal, bunun asgari ücretteki artış ve ocak ayında liranın hafif değer kaybetmesi nedeniyle 2024 yılının başlarında zor olabileceğini kaydetti.



Drimal, TCMB'nin yüksek faiz oranlarından faydalanacak büyük miktarda yabancı para akışı ve turizm sezonunun başlamasıyla bahar aylarında liranın zayıflamasının yavaşlayabileceğini belirtti.

VİDEO: MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞIYLA NE MESAJ VERDİ?

