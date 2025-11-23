Uzmanlar kışa girerken vatandaşı uyarıyor: Düzenli bakım şart

Meteoroloji tarafından 24 Kasım'dan itibaren hava sıcaklığında ciddi ölçüde bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Uzmanlar La Nina etkisinin 10 gün erken geldiğini söylüyor. Uzmanlar da kışa girerken doğalgaz faturasından tasarruf etmenin yollarını anlatıyor.

Peteklerde biriken kirin kaloriferlerin verimini oldukça fazla etkilediğini söyleyen Makine Mühendisi İbrahim Tunç, düzenli bakım ve temizliğinin önemine dikkat çekti.

“DÜZENLİ BAKIM, KOMBİDE YÜZDE 40'A VARAN YAKIT TASARUFU SAĞLAR”

Doğalgaz sistemleri üzerinde çalışan Tunç, kombilerin de makineler gibi belirli aralıklarla bakıma ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Tunç, "Kombinin içindeki filtrelerin temizlenmesi, genleşme tankına hava basılması ve yanma odasının temizlenmesi gerekiyor. Peteklerde biriken kir ne kadar fazlaysa, verim o kadar düşüyor. Yapılan bakım, ısının daha hızlı ve dengeli yayılmasını sağlıyor. Nasıl ki araçlar yılda bir bakıma giriyorsa, kombilerin de yılda bir, kullanım şekline göre iki yılda bir bakımdan geçmesi şart. Düzenli bakım, kombide yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlar. Petek temizliği de aynı şekilde verimi artırır. Pencere kenarlarından gelen soğuk hava içeri girmeye çalışıyor, petekler ise ısı perdesi görevi görüyor. Petek önü kapatıldığında bu ısı akışı engelleniyor ve verim düşüyor. Bu nedenle peteklerin önü mutlaka açık olmalı" dedi.

Tunç, kış aylarına girmeden kombi bakımlarının yaptırılması üzerine çağrıda bulundu.