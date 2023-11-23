Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

"ARALIKTA 500 BAZ PUAN ARTIRIMLA SÜREÇ SONLANABİLİR"



Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, PPK metninde artık faiz artışında sona gelindiği mesajının verildiğini söyledi.



Politika faizinde 500 baz puanlık artırım olmasına rağmen aralık ayında kredi kartlarında ekstra bir faiz artışı olmayacağını, diğer taraftan bugünkü faiz artırımından reeskont kredilerinin de etkilenmeyeceğini belirten Demirkol, bunun piyasa ve ihracat tarafından bakıldığında olumlu olduğunu ifade etti.



Faiz artışında sona gelindiği beklentisiyle bugünkü kararın bir önden yüklemeli faiz artışı olabileceğini dile getiren Demirkol, aralık ve ocak ayında 250'şer baz puanlık veya sadece aralık ayında 500 baz puanlık artışla politika faizinin yüzde 45'e çıkartılarak, faiz artırımlarının sonlandırılma ihtimalinin biraz kuvvetlendiğini kaydetti.



Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin ikinci kez piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımı yaptığını vurguladı.



500 baz puanlık artışın etkileyici bir hamle olduğunu belirten Ash, bankanın sıkı para politikasında sınıra gelinmiş olabileceğine yönelik işaretler olduğunu söyledi.



İki kez 250'şer baz puanlık artışla politika faizinin yüzde 45'e kadar çıkarılabileceği öngörüsünde bulunan Ash, enflasyonda yukarı yönlü sürprizler olması durumunda başka faiz artışlarının da olabileceğini kaydetti.

Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde Haberi Görüntüle