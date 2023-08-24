Uzmanlar sürpriz faiz artışını olumlu buldu

Piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giden TCMB, politika faizini, 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardı.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin etmişti.



"GEREKLİ ADIMLARI KARARLILIKLA ATACAĞINI GÖSTERDİ"



Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, faiz kararının "sürpriz" olduğunu ifade ederek, borsa açısından ilk etkiyi kestirmenin güç olduğunu ancak bunu orta vadede endeks trendini güçlendirecek bir hamle olarak öngördüklerini söyledi.



Dükkancık, "Sürpriz kararın ardından kartlar yeniden dağıtılacaktır. Sektörel bazda değerlendirmeler yeniden yapılacaktır. İlk etkiden sonra daha sağlıklı bir fiyatlama ve dengelenme olacaktır. Şimdilik 'temkinli iyimser' kalmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.



TCMB'nin bu faiz kararının oldukça "şahin" bir adım olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Dükkancık, "Bu karar, Banka'nın sürekli bir faiz artışı veya bu büyüklükte adımların devamı olacağı anlamına gelmez. Buna karşın TCMB, bu kararla gerekli adımları gerektiği zamanda, kararlılıkla atacağını gösterdi." dedi.



"MERKEZ BANKASI SAHALARA DÖNDÜ"



NCM Menkul Değerler AŞ Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan ise uzun zaman sonra ilk etkin faiz artırımının gerçekleştiğini ve kararın oldukça "şahin" olduğunu belirterek, "Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sahalara döndü." değerlendirmesinde bulundu.



Kurul'un, paylaştığı metinde, gayet net ve vurucu mesajlarla "fiyat istikrarı için daha etkin politikaları devreye almaya devam edeceğini" bildirdiğini aktaran Uluhan, sürpriz faiz kararının kısa vadede kur hareketleri üzerinde, uzun vadede de bozulan enflasyon beklentilerinin tekrar düzelme eğilimine girmesinde pozitif yönlü etkisinin olacağını düşündüğünü kaydetti.



"KARAR SON DERECE DOĞRU VE YERİNDE"



Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise kararın son derece "doğru" ve "yerinde" olduğunu söyledi.



Politika metnindeki tespitlerin güçlü ve gerçeklerle uyumlu olduğunu aktaran Arzova, "Benim en çok dikkatimi çeken, 'Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir' denilmesi." ifadelerini kullandı.



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