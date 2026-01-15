Uzmanlardan altın uyarısı. Gümüş yatırımcısına dikkat çeken tavsiye

Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin etkisinde hareket etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından küresel ekonomide hareketlilik arttı.

Trump'ın ticaret savaşları, gümrük vergileri, jeopolitik söylemleri risk iştahını artırdı ve değerli metaller rekor kırdı.

Altın yılbaşından bu yana yüzde 7, gümüş ise yüzde 29 getiri sağladı. Yatırımcılar gerilimlerin devam etmesi halinde yükselişin süreceği beklentisinde. Uzmanlar ise farklı düşünceye sahip durumda.

2026 ALTIN YILI OLACAK MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için 2026 yılını işaret etti. Yıldırımtürk “2026 yılı altın yılı diyebiliriz. Dünyada gerçekleşen olaylardan dolayı doların uluslararası para piyasalarında güven kaybetmesi nedeniyle altın onun yerini almaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

"RİSK İŞTAHI SONA ERMEZ"



Küresel gelişmeleri yorumlayan Yıldırımtürk “Risk iştahı sona ermez. Trump'ın Grönland'dan vazgeçmesi ve dünya dengelerinin sakinleşmesi çok iyimser bir senaryo. Trump'ın dünya liderliğinden 2'nci sıraya düşme korkusu ona bu hareketleri sergiletiyor. Aynı zamanda Maduro'nun kaçırılması ve uluslararası hukukun zedelenmesi bu iyimser senaryonun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.” dedi.



"ALTIN S1 ARASINDAKİ FARK SIFIRLANABİLİR"

Altın S1 sertifikasındaki hızlı yükseliş ve sonrasındaki gerilemeye yönelik olarak Yıldırımtürk "Altın S1 konusunda geçen yıl borsada çok hareketlilik olmadı biraz finansal okuryazarlığı olan kişiler “Madem altın yükselecek borsadaki paramızı altın sertifikasına yönlendirelim” diyerek talebin yüksek olmasıyla serbest piyasayla arada yüzde 80lik bir fark oluşmasına neden oldu. Borsa'da hareketlenmelerin başlamasıyla yeni alıcının sertifikaya gelmemesiyle Altın S1 taban fiyata gelip aradaki fark sıfırlanabilir. İşte o noktada alının gelmesiyle tekrar fark oluşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

“PİYASADA GÜMÜŞ BULUNUYOR”



Gümüş fiyatlarının yılbaşından itibaren yüzde 25 civarında getiri sağlaması yorumlayan Yıldırımtürk "Gümüş söylem olarak patladı. Baremler rafineri bakımından 100-200 gram gümüş üretmekte zorlanıyor ondan dolayı piyasada fiziki gümüşe ulaşmak zor aksine 1 kilogram gümüş alacağız derseniz piyasada bulunuyor. Gümüşü iki açıdan değertlendirmeliyiz endüstiryel metal bakımından güneş enerjisi, elektrikli araçlar gibi piyasalarda talebin gümüşe yönelik artması piyasanın yükselmesine neden olacaktır. Ancak bu sektörler için farklı bir madenin kullanılmaya başlanması gümüş fiyatının gerilemesine neden olabilir bu durumu daha önce paladyumda görmüştük. İç piyasada gümüş alacaklar dikkatli olmalı fiziki almak yerine bankaların yatırım hesaplarından aracı kuruluşlar vesilesinde hesap açmak daha güvenli olacaktır. Gümüş al sat yaparak kazandıran bir yatırım aracı altın gibi alıp elde tutulmamalı." dedi.