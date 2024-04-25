Uzmanlardan Merkez Bankası değerlendirmesi: Faiz indirimi ne zaman başlar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit tuttu. Faiz kararının ardından piyasalarda sakin seyir izlendi.



Uzmanlar, Merkez Bankası'nın politika faizini uzun bir süre yüzde 50'de sabit tutacağı öngörüsünde bulundu. Faiz indirimlerine en erken yılın son çeyreği ya da 2025'in ilk çeyreğinde başlayabileceği tahmin edildi.



Ekonomist Haluk Bürümcekçi, finansal koşullardaki ve para politikasındaki ilave sıkılaşmanın dezenflasyon patikasına katkılarının olmasının beklendiğini belirtti. Maliye politikasında da ek sıkılaşma görülürse bu eğilimin güçlenebileceğini söyledi.



Bürümcekçi, "Önümüzdeki dönemde ve mayıs başında yayınlanacak Enflasyon Raporu'nda bu tahminlerin değişikliğe uğrayıp uğramaması açısından aylık enflasyon eğilimi gelişmeleri ve gelecek dönem enflasyon beklentilerinin seyri önemli olmaya devam edecektir." dedi.



TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi Haberi Görüntüle "GEVŞEME 2024 SONUNDA BAŞLAYABİLİR"



In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, TCMB'nin sıkı para politikasını gerektiği sürece sürdürme kararlılığını da yinelediğini söyledi.



Çok sabırlı olmanın ve 2025'e iyi bir başlangıç ​​yapmanın daha doğru olabileceğini dile getiren Matys, "Bununla birlikte, para politikası gevşeme süreci de 2024'ün sonunda başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.



"LİRA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÜÇLENECEK"



Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de bankanın "şahin" duruşunu teyit ettiğini söyledi.



TCMB'nin 2025'in ilk çeyreğinde politika faizinde 500 baz puanlık indirim olabileceğini belirten Drimal, liranın önümüzdeki aylarda dolar karşısında güçleneceğini öngördü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin