Üzüm bağları köy yaşantısını canlandırdı

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kuyucak köyündeki üzüm bağlarının sayısı devlet desteğiyle her geçen yıl artıyor.



Uzun yıllardır üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı Kuyucak köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021'de "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme" projesi başlatıldı.



Projenin hayata geçirilmesiyle üzüm fidanları dağıtılan ve damla sulamaya geçilen köyde 163 çiftçi tarafından 2 bin 50 dekar alanda üretim yapılıyor.



Yıllık yaklaşık 2 bin 250 ton üzüm üretilen köyün geliri artınca nüfusu da her geçen yıl artış gösteriyor.



Önceki yıllarda göç veren Kuyucak, üzüm üretimi sayesinde kentten köye göçün adresi oldu.



İlçede eylül ayı itibarıyla başlayan üzüm hasadı kasıma kadar sürüyor.