Vakıfbank'ın hisseleri satılıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Vakıfbank'ta bulunan paylarından 152 milyon TL nominal değere sahip, çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,53 olan kısmını Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi için yetki verdi.



TVF'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79'una tekabül eden ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7.415.921.522,54 TL nominal değerli payların 152.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,53), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi kapsamında Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi ve satış süreci başlatıldı.



Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecek. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, İşlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Açıklamada şöyle devam edildi:



"İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfbank taki doğrudan pay sahipliğinin %73,26 olması, Vakıfbank'ın serbest dolaşımda bulunan paylarının ise %7,51 olması beklenmektedir. İşlem sonrasında Türkiye Varlık Fonu'nun mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Vakıfbank payları için, birtakım mutat istisnalar ve Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü (lock-up) verilmiştir."