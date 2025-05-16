Vakıfbank'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Vakıfbank'ın toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Mayıs 2025 ve 30 Nisan 2027 tarihlerini kapsayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası'yla imzalandı.



Toplu iş sözleşmesinde yer alan zamlara ilişkin olarak herhangi bir detay açıklanmadı.



Bankadan yapılan açıklama şöyle:



07.04.2025 tarihinde görüşmelere başlandığı bildirilmiş olan Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında 01.05.2025 – 30.04.2027 tarihlerini kapsayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 15.05.2025 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır.