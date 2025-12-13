Van Çevre Yolu'nda 28 kilometrelik bölüm açıldı. Bakan Uraloğlu test sürüşünü Togg ile yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu’nun birinci ve üçüncü kesimlerinin açılış törenine katıldı. Edremit ilçesindeki köprülü kavşakta düzenlenen törende konuşan Uraloğlu, Van’ın stratejik konumu nedeniyle ulaşım yatırımlarında öncelikli illerden biri olduğunu vurguladı.

Van’ın, İpek Yolu’nun kadim duraklarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, kentin İran, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu’ya açılan önemli bir kapı konumunda bulunduğunu söyledi. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

"MERKEZ TRAFİĞİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLAYACAK"

Van’ın yoğun şehir içi ve uluslararası transit trafik yüküne sahip olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, bu nedenle çevre yolunun kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna uzanan 41 kilometrelik Van Çevre Yolu’nun 6 şeritli olarak projelendirildiğini hatırlattı.

Bugün itibarıyla Edremit-Kurubaş arasındaki 10 kilometrelik birinci kesim ile Özalp-Erciş arasındaki 18 kilometrelik üçüncü kesimin hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, “Toplamda 28 kilometrelik bölümü tamamladık. Transit trafiği şehir dışına alarak merkezdeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacağız.” diye konuştu.

YILLIK 2,7 MİLYAR LİRA TASARRUF

Çevre yolunun kalan 13 kilometresinin gelecek yılın sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Uraloğlu, mevcut güzergâhta yaklaşık 75 dakika olan geçiş süresinin 20–25 dakikaya düşeceğini açıkladı. Proje sayesinde yıllık 2 milyar 400 milyon lira zaman, 300 milyon lira da akaryakıt tasarrufu sağlanacağını belirten Uraloğlu, karbon emisyonunun ise 15 bin ton azaltılacağını kaydetti.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002’den bu yana Van’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 80 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi. Kentte bölünmüş yol uzunluğunun 36 kilometreden 613 kilometreye çıkarıldığını, sıcak asfalt kaplamalı yol uzunluğunun ise 400 kilometreye ulaştığını aktardı.

Van’ı İran’a bağlayan Van-Muradiye-Çaldıran yolunun tamamlandığını, Tendürek Geçidi’nde ulaşımın daha güvenli hale getirildiğini belirten Uraloğlu, Güzeldere Tüneli’nden bugüne kadar 1 milyon 330 bin aracın geçtiğini ifade etti.

Van Gölü üzerindeki ulaşım kapasitesinin de artırıldığını dile getiren Uraloğlu, yeni feribotlarla yük taşıma kapasitesinin 7 kat yükseltildiğini, Tatvan–Van arasındaki seyir süresinin 5 saatten 3,5 saate indirildiğini söyledi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nın modernize edildiğini belirten Uraloğlu, pist ve taksi yollarının yenilendiğini, havalimanından haftalık 176 uçuş gerçekleştirildiğini ifade ederek, “2026’dan itibaren yolcu ve hizmet rekorları kırılacak.” dedi.

AÇILIŞI TOGG İLE YAPTI

Van Çevre Yolu’nun kentin ticaretine, turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, projenin Van’ı bölgenin lojistik merkezi konumunda daha da güçlendireceğini söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da çevre yolunun kentin ekonomik ve sosyal dönüşümüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılışın ardından Bakan Uraloğlu, çevre yolunun birinci etabını VAN plakalı Togg ile test etti.