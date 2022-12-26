Varank: Asgari ücret desteği 2023'te 10 milyar lirayı geçecek

İşverene asgari ücret desteği yeni yılda artacak.



Organize Sanayi Bölgesi'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektöre asgari ücret desteğinin bu yıl 5,7 milyar lira düzeyinde olduğunu, bu rakamın 2023'te 10 milyar lirayı aşacağını açıkladı.



Asgari ücrete, emekçiler ve işverenlerin penceresinden büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve ortak bir dengeyi gözetmeye çalıştıklarını bildiren Varank şunları söyledi:



"Malumunuz önümüzdeki aylarda enflasyon, hızla bir düşüş eğilimine girecek. Evet, burada bir baz etkisi olsa da bu enflasyonla mücadelede sonuç aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde, enflasyonda beklentilerin de aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla asgari ücrette yapmış olduğumuz yüksek oranlı zam, enflasyondaki düşüşün de eşlik etmesiyle, vatandaşlarımızın alım gücünü çok daha fazla iyileştirecek. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda, Hükümetimiz asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da asla çekinmeyecektir."



"38 YENİ OSB KURMA ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"



Kasım ayında 56,9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1437 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, "28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın da çalışmalarını yapıyoruz. Yine mevcut OSB'lerimizi genişletmek adına gayret içindeyiz. 39 ilimizde 65 OSB'de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçlerine devam ediyoruz. Bunların süreçlerini kısaltmak adına da ilgili bakanlıklarımızla sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

