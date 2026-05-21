Varlık barışında son dakika değişikliği

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, varlık barışında yaşanan son değişikliği şöyle değerlendirdi:

"Bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 270 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 10. Maddesinde Varlık Barışı ’nda vergi oranı, yüzde 5 olarak belirlenmiş, vergi oranının, bildirilen varlığın vadeli hesaplarda veya 4749 sayılı Kanun kapsamında ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ile kira sertifikalarında;

- En az 5 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 0,

- En az 4 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 1,

- En az 3 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 2,

- En az 2 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 3,

- En az 1 yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde yüzde 4

olarak uygulanması öngörülmüştü.

Ancak TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde verilen ve kabul edilen bir önerge ile, banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerde Türkiye ’de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasının kapsamına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi.

Ayrıca, bildirecek varlıkların elde tutulmasına ilişkin verilecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmaması öngörüldü. Yukarıda belirtilen sürelerde girişim sermayesi yatırım fonlarında tutulacağının taahhüt edilmesi halinde de indirimli vergi oranları uygulanacak. Ayrıca, yapılan diğer bir düzenleme ile de, bildirecek varlıkların elde tutulmasına ilişkin verilecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmaması sağlandı."