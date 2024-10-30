Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.



Ekim ayında vatandaşın enflasyon beklentisi 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine indi.



Reel sektörün enflasyon beklentisi 1,6 puan azalarak yüzde 49,5'e çekildi.



Piyasa katılımcılarının beklentisi 0,1 puan düşüşle yüzde 27,4'e düştü.



Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.



Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.